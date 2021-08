Pflichtspiel-Start für Jesse Marsch: Erstmals steht der US-amerikanische Trainer von RB Leipzig an der Seitenlinie. Bei Zweitligist SV Sandhausen soll am Samstag der Grundstein gelegt werden, damit RB am Ende der Saison erneut im Pokalfinale in Berlin steht – in dieser Spielzeit dann am liebsten mit dem ersten Klub-Titel. Nach Berlin will wie schon 2019/20 auch Bayer Leverkusen. Bei der Werkself gibt Trainer Gerardo Seoane ebenfalls sein Pflichtspiel-Debüt. Für die Rheinländer geht as am Samstagnachmittag zu Lok Leipzig (15.30 Uhr, alle Spiele Sky).

