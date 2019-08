DFB-Pokal-Konferenz im Liveticker mit Bayer Leverkusen, Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf

Bundesligist Bayer Leverkusen muss in seiner Erstrundenpartie im DFB-Pokal beim Regionalligisten Alemannia Aachen ohne Lukas Hradecky auskommen. Der Stammtorhüter des Champions-League-Teilnehmers wird am Samstag (15.30 Uhr) krankheitsbedingt nicht mit an den Tivoli reisen. Trainer Peter Bosz fordert einen Sieg zum Pflichtspiel-Auftakt: "Unsere Ergebnisse waren nicht gut. Wir müssen gewinnen und in der Abstimmung in allen Bereichen besser werden."