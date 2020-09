DFB-Pokal-Konferenz im Liveticker mit Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim und VfB Stuttgart

Anzeige

Bleibt die Pleite von Hertha BSC am Freitag die einzige Pokal-Blamage an diesem Wochenende? Am Samstag hielten sich die Bundesligisten weitestgehend schadlos, alle acht Klubs im Einsatz zogen in die zweite Runde ein. Am Sonntag stehen weitere Partien an - Bayer Leverkusen, die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart sind am Nachmittag als Bundesligisten klar favorisiert.

Für den neuen TSG-Trainer Sebastian Hoeneß ist es das Pflichtspieldebüt. Er will mit etwa der Mannschaft antreten, die auch nächste Woche den Bundesligaauftakt bestreiten soll. Chemnitz erlebte nach dem Abstieg in die Regionalliga einen personellen Umbruch, die ersten Punktspiele verliefen durchwachsen. Der Regionalligist Norderstedt stand zuletzt 2017 im DFB-Pokal und unterlag dort dem Bundesligisten VfL Wolfsburg knapp mit 0:1. Allerdings überließ der Klub dem nächsten Gegner Bayer Leverkusener wegen der Corona-Auflagen das Heimrecht, zumal in Norderstedt keine Zuschauer erlaubt gewesen wären.