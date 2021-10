Der VfL Osnabrück will gegen den SC Freiburg die nächste Überraschung im DFB-Pokal schaffen. Der Trainer des Drittligisten Daniel Scherning sieht seine Mannschaft gegen den bisher in dieser Saison noch ungeschlagenen Erstligisten keinesfalls chancenlos. "Wenn wir unsere Leistung bringen, wenn wir richtig gut spielen, dann wird in diesem einen Spiel alles möglich sein", sagte der Coach am Montag. Die Zweitrunden-Partie am Dienstag an der Bremer Brücke beginnt um 20.45 Uhr (Sky). In der ersten Runde hatte sich der VfL gegen Zweitligist Werder Bremen durchgesetzt. Anzeige

Noch nicht verloren hat auch der 1. FC Nürnberg. Vor dem Spiel gegen Liga-Konkurrent Hamburger SV warnte Trainer Robert Klauß dennoch. Zuletzt in der Liga hatten sich die noch immer ungeschlagenen Franken Ende September mit 2:2 von den Hamburgern getrennt. "Es ist ein sehr schweres Spiel, der HSV ist immer in der Lage zu gewinnen, das zeigen sie an jedem Spieltag. Sie sind in der Liga punktemäßig sicher noch nicht so unterwegs, wie sie es sich selber auch vorstellen, aber das kann noch kommen", sagte Klauß über das Team von Trainerkollege Tim Walter. Im dritten Spiel kommt es zum Bundesliga-Duell zwischen Mainz 05 und Arminia Bielefeld.