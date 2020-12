DFB-Pokal-Konferenz im Liveticker mit RB Leipzig, Schalke 04 und 1. FC Köln

Die ersten Partien der zweiten DFB-Pokal-Runde stehen an. Am Dienstag stehen zunächst ab 18.30 Uhr vier Spiele an. Mit dabei: Die Bundesligisten RB Leipzig, Schalke 04, 1. FC Köln und FC Augsburg. Verfolgt die Begegnungen in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.