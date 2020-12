DFB-Pokal-Konferenz im Liveticker mit dem VfB Stuttgart, Werder Bremen und Mainz 05

Im Top-Spiel am Mittwoch empfängt der VfB Stuttgart am Abend (20.45 Uhr/Das Erste und Sky) den Südrivalen SC Freiburg. Zeitgleich ist der SV Werder Bremen beim Zweitligisten Hannover 96 gefordert. Werder-Trainer Florian Kohfeldt warnt vor den 96ern. "Ich nehme die Rolle des Favoriten gerne an. Aber auch Hannover hat viel Erstliga-Erfahrung im Kader", sagte der 38-Jährige.

Beim FSV Mainz 05 neigt sich die Zeit von Jan-Moritz Lichte als Trainer wohl dem Ende. Am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) darf er gegen den Zweitliga-Vierten VfL Bochum noch auf der Bank sitzen, dann aber droht Lichte die Ablösung, weil die Ergebnisse zuletzt nicht stimmten. Drittligist SV Wehen Wiesbaden will sich einen Tag vor Heiligabend mit einem Sieg gegen Jahn Regensburg selbst beschenken. "Wir wollen versuchen, in die nächste Runde einzuziehen. Ein anderes Ziel haben wir nich", sagte Trainer Rüdiger Rehm vor der in der Brita-Arena stattfindenden Zweitrundenpartie gegen den Zweitligisten.