DFB-Pokal-Konferenz im Liveticker: Stuttgart trifft auf Gladbach, Köln in Regensburg gefordert

Im Achtelfinale des DFB-Pokals empfängt der VfB Stuttgart am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD/Sky) Borussia Mönchengladbach. Noch drei Siege fehlen den Schwaben bis zum Finale in Berlin. Die Verantwortlichen wissen, dass die Chance in diesem Jahr größer als sonst ist. Der VfB hat nicht nur im Dezember beim furiosen 5:1 bei Borussia Dortmund bewiesen, dass er den Großen an guten Tagen erhebliche Probleme bereiten kann.

Anzeige