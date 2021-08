Weiter geht es in der 1. Runde des DFB-Pokals: Am frühen Montagabend tritt die TSG Hoffenheim bei Viktoria Köln an. Außerdem spielt der FC Ingolstadt gegen Erzgebirge Aue und die Sportfreunde Lotte spielen gegen den Karlsruher SC. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.