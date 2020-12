DFB-Pokal-Konferenz im Liveticker mit Wolfsburg gegen Sandhausen und Essen gegen Düsseldorf

Zwei Spiele stehen im DFB-Pokal bereits am Mittwoch um 18.30 Uhr. Der VfL Wolfsburg geht dabei als klarer Favorit in das Duell mit Zweitligist SV Sandhausen. Und auch bei der Partie Rot-Weiss Essen gegen Fortuna Düsseldorf gibt es einen klaren Favoriten. Verfolgt die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.