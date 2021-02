DFB-Pokal-Konferenz im Liveticker: Wolfsburg trifft auf Schalke, Leipzig empfängt Bochum

Gleich vier Fußballklubs aus Nordrhein-Westfalen kämpfen im DFB-Pokal am Mittwoch um den Einzug ins Viertelfinale. Dabei müssen alle vier Teams auswärts antreten. Tabellenschlusslicht FC Schalke 04 macht beim VfL Wolfsburg (18.30 Uhr/Sky) den Anfang und kann seinen Neuzugang Shkodran Mustafi noch nicht einsetzen. Neben dem Bundesliga-Duell ist Pokal-Favorit RB Leipzig im eigenen Stadion gefordert - gegen NRW-Klub VfL Bochum.

Leipzig will nach 2019 wieder ins Viertelfinale des DFB-Pokals einziehen. Dazu muss das Team von Trainer Julian Nagelsmann am Mittwoch den Zweitligisten aus Bochum besiegen. Im vergangenen Jahr war Leipzig im Achtelfinale gescheitert, in der Saison davor war man erst im Endspiel Bayern München mit 0:3 unterlegen.