Der FC Bayern München hat seine Pflichtaufgabe in der ersten Runde des DFB-Pokals "im Nachsitzen" gelöst. Nach positiven Corona-Tests beim Bremer SV konnte die Partie des Rekordpokalsiegers gegen den Fünftligisten erst unter der Woche über die Bühne gehen - und damit einige Wochen nach den übrigen Partien der 1. Runde des deutschen Cup-Wettbewerbs. Der FCB gewann locker mit 12:0 . Die Verzögerung indes wirbelte die geplante Auslosung durcheinander , die deshalb erst am Sonntag (18.30 Uhr, ARD) über die Bühne geht .

Der deutsche Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe wird am Abend die Lose ziehen; diese liegen in zwei Töpfen. Einer beinhaltet noch insgesamt 27 Teams aus der 1. und 2. Liga, die die erste Runde überstanden haben. In Topf 2 finden sich die Drittligisten VfL Osnabrück, Waldhof Mannheim und 1860 München sowie die Regionalligisten SV Babelsberg und Preußen Münster, die ebenfalls noch dabei sind. Wenn die fünf Klub aus dem zweiten Topf ihre Gegner kennen, werden Teams aus dem ersten Topf gegeneinander gelost. Der SPORTBUZZER begleitet die Auslosung ab 18.30 Uhr in einem Liveticker.