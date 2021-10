DFB-Pokal im Liveticker: Die Auslosung zum Achtelfinale mit dem BVB, RB Leipzig und Co.

Für den FC Bayern München war wie im Vorjahr bereits in der zweiten Runde des DFB-Pokals Endstation. Mit einer krachenden 0:5-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach verabschiedete sich der deutsche Branchenprimus aus dem Wettbewerb. Die Auslosung der Paarungen für das Achtelfinale findet am Sonntag (18.30 Uhr/ARD) daher ohne Beteiligung des Rekord-Titelträgers statt. Der Vorjahressieger ist indes noch mit von der Partie: Borussia Dortmund, das sich in der letzten Auflage mit einem 4:1 gegen RB Leipzig im Berliner Olympiastadion zum Pokal-Champion kürte, spielte sich mit einem 2:0 gegen den FC Ingolstadt in die Runde der letzten 16.

