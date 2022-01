DFB-Pokal im Liveticker: Die Auslosung zum Viertelfinale mit RB Leipzig, dem SC Freiburg und Co.

Favoriten-Sterben im DFB-Pokal : Vier Bundesligisten und vier Zweitligisten sind bei der Auslosung des Pokal-Viertelfinales am Sonntag (19.15 Uhr/ARD) noch dabei. Bei der Zeremonie während der ARD-"Sportschau" fehlen aber sowohl Rekord-Pokalsieger FC Bayern München als auch der zuletzt im Achtelfinale gegen den FC St. Pauli gescheiterte Cup-Verteidiger Borussia Dortmund .

Aufgrund des Ausscheidens der ärgsten Titel-Favoriten darf sich die zweite Reihe große Hoffnungen auf den großen Sprung machen. Im Topf sind die Erstligisten Union Berlin, SC Freiburg, RB Leipzig und VfL Bochum sowie die Zweitligisten FC St. Pauli, Hamburger SV, Karlsruher SC und Hannover 96. Ausgetragen wird das Viertelfinale, das von Losfee Felix Neureuther ausgelost wird, am 1. und 2. März . Welche Duelle ergeben sich im Kampf um das Halbfinale? Der SPORT BUZZER begleitet die Auslosung ab 19.15 Uhr im Liveticker.

Im Anschluss an das Viertelfinale steuern die Sieger geradewegs auf das Endspiel am 21. Mai 2022 im Berliner Olympiastadion zu. Zuvor gibt es allerdings noch eine letzte Hürden zu meistern: Im Halbfinale stehen sich die verbliebenen vier Teams am 19. und 20. April gegenüber.