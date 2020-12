DFB-Pokal im Liveticker: Eintracht Braunschweig hofft auf erneuten Coup gegen Borussia Dortmund

Nach Hertha BSC in der ersten Runde will Zweitligist Eintracht Braunschweig am Dienstagabend im DFB-Pokal den nächsten Favoriten ärgern. Zu Gast im Eintracht-Stadion ist um 20 Uhr (So könnt ihr das Spiel live sehen!) der Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund. "Wenn wir Spaß haben und befreit auf den Platz gehen, ist alles möglich", sagte der Braunschweiger Torwart Jasmin Fejzic.

Anzeige

Der Aufsteiger hat in der aktuellen Zweitliga-Saison zwar große Probleme und verlor dort auch die beiden vergangenen Heimspiele gegen die SpVgg Greuther Fürth und den VfL Osnabrück. Gegen Borussia Dortmund gelang der Eintracht 2005 aber schon einmal eine Pokal-Sensation. Damals gewann der Zweitligist nach zweimaligem Ausfall des Flutlichts mit 2:1.