DFB-Pokal im Liveticker: Der FC Bayern muss bei Energie Cottbus ran

Zum Abschluss der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal greift am Montag (20.45 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) auch Titelverteidiger FC Bayern München in das Geschehen ein. Der Rekordpokalsieger gastiert in der Lausitz beim Fußball-Viertligisten Energie Cottbus. "Was war, ist vorüber. Wir müssen uns wieder neu beweisen", sagte Trainer Niko Kovac mit Blick auf die zuletzt gewonnene Meisterschaft und den Pokalsieg. "Wir wissen, wie schwer die erste Pokalrunde immer ist", betonte Kovac zur Aufgabe gegen den krassen Außenseiter.