DFB-Pokal im Liveticker: FC Bayern strebt bei Holstein Kiel Einzug ins Achtelfinale an

Der FC Bayern München will am Mittwoch (20.45 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) den zweiten Schritt zur Titelverteidigung im DFB-Pokal machen. Der Rekordpokalsieger muss im Nachholspiel der 2. Runde beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel antreten. "Kiel hat nichts zu verlieren", warnte Trainer Hansi Flick vor dem Außenseiter. Der Tabellendritte habe sich in der 2. Liga oben festgesetzt: "Das ist eine Aufgabe, die wir mit dem nötigen Respekt angehen werden."

Der deutsche Rekordchampion könnte zum 20. Mal nacheinander das Achtelfinale erreichen. Der mögliche Gegner steht schon fest: Der Zweitligist Darmstadt 98 müsste Anfang Februar in München antreten. Der letzte Pokal-K.o. der Bayern gegen ein klassentieferes Team liegt 17 Jahre zurück.