DFB-Pokal im Liveticker mit dem HSV, der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg

Der Hamburger SV empfängt am Dienstag den VfB Stuttgart zum zweiten Duell innerhalb von vier Tagen. Nach dem 6:2-Torfestival in der 2. Bundesliga treffen der HSV und der VfB diesmal in der 2. Runde des DFB-Pokalwettbewerbs aufeinander (18.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!). "Die Herangehensweise war gut, es muss aber nicht zwingend sein, dass wir das Gleiche am Dienstag machen", sagte HSV-Trainer Dieter Hecking.