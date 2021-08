Ein Jahr nach der Erstrunden-Pleite gegen Dynamo Dresden will der Hamburger SV bei der neuen Auflage des DFB-Pokalwettbewerbs eine weitere Blamage verhindern. Die Hamburger gastieren am Sonntag bei Zweitliga-Absteiger und Nord-Rivale Eintracht Braunschweig (18.30 Uhr, Sky). HSV-Trainer Tim Walter sieht seine Mannschaft jedoch nicht in der Favoritenrolle. "Wir sagen nicht unbedingt: Wir sind der Favorit", sagte Walter. Er will das Spiel zur Weiterentwicklung seiner Mannschaft nutzen. Der HSV ist jedoch gewarnt. Von sechs Pokalstarts in den Vorjahren gingen drei verloren.

