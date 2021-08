Drittligist 1. FC Kaiserslautern steht in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals vor einer schweren Aufgabe. Der FCK empfängt am Montagabend (20.45 Uhr, Sky und Sport1) Bundesligist Borussia Mönchengladbach im Fritz-Walter-Stadion und geht als klarer Außenseiter in die Partie. "Die Rollen sind klar verteilt. Dementsprechend ist es auch mal schön, aus einer Underdogposition in ein Spiel zu gehen. Ich denke, das tut uns ganz gut", sagte FCK-Trainer Marco Antwerpen am Freitag. Anzeige

Die Gäste aus Mönchengladbach nehmen die Favoriten-Rolle an, wollen den Gegner aber nicht unterschätzen: "Der FCK hat eine Mannschaft mit Qualität, die uns einen echten Pokal-Fight liefern wird. Wir müssen das Spiel von der ersten Sekunde so annehmen, dass wir zeigen, dass wir der Bundesligist sind", sagte Trainer Adi Hütter vor seinem ersten Pflichtspiel mit der Borussia. "Wenn wir den Fight annehmen, wird sich am Ende unsere Qualität durchsetzen", glaubt er.