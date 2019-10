DFB-Pokal im Liveticker mit RB Leipzig, Werder Bremen und dem 1. FC Nürnberg

Für das Achtelfinale des DFB-Pokals muss RB Leipzig das in dieser Saison bisher Unmögliche schaffen. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann muss am Mittwoch (18.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) den VfL Wolfsburg besiegen. An dieser Aufgabe haben sich bisher alle die Zähne ausgebissen. "Es ist ein K.o.-Spiel, da muss man anders rangehen. Ich denke nicht, dass Wolfsburg etwas Überraschendes machen wird und wir werden es auch nicht tun", sagte Nagelsmann.