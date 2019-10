DFB-Pokal im Liveticker mit Bayer Leverkusen, dem FC Schalke und SV Darmstadt

Bundesligist Bayer Leverkusen muss im DFB-Pokalspiel am Dienstag (20.45 Uhr) gegen Ligakontrahent SC Paderborn ran. "Es wird ein schwieriges Spiel. Paderborn hat es uns in der Liga schon nicht leicht gemacht. Wir haben gewonnen, aber es war sehr offen", sagte Bayer-Trainer Peter Bosz, dessen Team zuletzt fünf Pflichtspiele nacheinander nicht gewonnen hatte.

Arminia Bielefeld hat in der 2. Liga von elf Punktspielen nur eins verloren und ist für den FC Schalke ein absolut erstzunehmender Gegner. "Das ist eine sehr gute Mannschaft, die wir mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in der nächsten Saison in der Bundesliga sehen werden", sagte Schalke-Coach David Wagner. Der Karlsruher SC trifft auf den SV Darmstadt 98. Im Duell der beiden Zweitligisten gibt es keinen klaren Favoriten.