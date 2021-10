Bei Borussia Dortmund bleibt die Personallage angespannt. Die Hoffnungen auf ein Comeback diverser angeschlagener Profis zum Pokalspiel am Dienstag (20 Uhr, Sport1 und Sky) gegen den Zweitliga-Letzten FC Ingolstadt erfüllten sich nicht. "Die gute Nachricht ist, dass sich kein Spieler in Bielefeld verletzt hat. Es kommt aber auch keiner zurück", sagte Trainer Marco Rose am Montag.

