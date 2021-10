Babelsberg ist in Pokalstimmung. Nach der SpVgg Greuther Fürth soll Vorjahresfinalist und Champions-League-Starter RB Leipzig die spezielle Stimmung beim Regionalligisten in der Filmstadt zu spüren bekommen. Die Mannschaft von Trainer Jörg Buder ist im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals am Dienstag (18.30 Uhr, Sky) allerdings der krasse Außenseiter. "Wir werden auf jeden Fall nicht die weiße Fahne hissen, sondern alles versuchen, um es RB Leipzig so schwer wie möglich zu machen", versprach Stürmer Daniel Frahn, der einst selbst mehrere Jahre für die Sachsen spielte. Anzeige

Auch West-Regionalligist Preußen Münster will gegen einen Bundesligisten überraschen: Die Westfalen sind am frühen Mittwochabend gegen Hertha BSC gefordert, das sich in der Liga zuletzt mit zwei Siegen aus der Krise befreite. Zudem trifft die TSG Hoffenheim auf Zweitligist Holstein Kiel. Drittligist 1860 München empfängt Bundesliga-Absteiger Schalke 04 im Grünwalder Stadion.