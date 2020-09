DFB-Pokal im Liveticker: Drittligist MSV Duisburg hofft auf Sensation gegen Borussia Dortmund

Direkt nach der Auslosung fluchte Torsten Lieberknecht, es sei "alles scheiße", kurz vor dem DFB-Pokalspiel gegen Vize-Meister Borussia Dortmund am Montag (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) ist bei dem Trainer des Drittligisten die Freude zurückgekehrt. "Die erste Reaktion war nicht positiv, weil es neben den Bayern der schwierigste Gegner ist, den du ziehen kannst", sagte der 47-Jährige: "Der Haupt-Grund, der mich so geärgert hat, war aber, dass du bei einem solchen Super-Los vor ausverkauftem Haus spielen willst und nicht vor 300 Zuschauern."