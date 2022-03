DFB-Pokal im Liveticker: Union Berlin will über St. Pauli ins Halbfinale

Union Berlin hatte am Samstag mit dem 3:1 gegen Mainz eine Serie von drei Niederlagen in der Fußball-Bundesliga beendet. St. Pauli gewann mit dem gleichen Ergebnis beim Zweitliga-Schlusslicht FC Ingolstadt. Die Hamburger standen letztmals 2006 im DFB-Pokalhalbfinale und scheiterten damals am spätern Sieger FC Bayern München (0:3). Union erreichte die Vorschlussrunde im Cup-Wettbewerb einzig im Jahr 2001, als man später im Finale dem FC Schalke 04 0:2 unterlag.