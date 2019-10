DFB-Pokal im Liveticker: Zweitligist VfL Bochum trifft auf Titelverteidiger FC Bayern München

Nach zuletzt nicht zufriedenstellenden Auftritten ist der FC Bayern am Dienstag (20 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) im DFB-Pokal beim VfL Bochum gefordert. Die Münchner wollen endlich wieder einen klaren Sieg einfahren und ungefährdet in das Achtelfinale einziehen. Trainer Niko Kovac warnte seine Mannschaft aber davor, die Aufgabe gegen den Tabellen-Drittletzten der 2. Bundesliga zu unterschätzen. Eine Niederlage wäre eine Sensation: Letztmals ist Bayern vor 19 Jahren schon in der zweiten Pokal-Runde ausgeschieden.