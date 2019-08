DFB-Pokal im Liveticker: Werder Bremen muss gegen Atlas Delmenhorst ran

Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison kommt es für Werder Bremen zu einem Duell mit Freunden. In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft der Fußball-Bundesligist am Samstagabend auf die Amateure des benachbarten Oberligisten Atlas Delmenhorst. Wegen des großen Zuschauerinteresses in der Region wird die Partie um 20.45 Uhr im Bremer Weserstadion angepfiffen (So könnt ihr das Spiel live sehen!).