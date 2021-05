Losverfahren wahrscheinlich: Arminia und Krähenwinkel hoffen auf DFB-Pokal-Einzug

15 Teams – und eine Hoffnung: die Teilnahme an der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals, die vom 6. bis zum 9. August über die Bühne gehen soll. Die drei größten Landesverbände – Niedersachsen, Bayern und Westfalen – stellen auch in der Saison 2021/2022 zwei Teilnehmer, die der Niedersächsische Fußball-Verband (NFV) in zwei Turnierbäumen ermittelt. Der Wettbewerb der Dritt- und Regionalligisten wird in den nächsten Tagen sportlich ermittelt, die Ober- und Landesligisten müssen dagegen aller Voraussicht nach auf ihr Losglück vertrauen.

Am 22. (VfV 06 Hildesheim gegen SV Drochtersen/Assel) und 25. Mai (VfB Oldenburg – SV Meppen) werden im Halbfinale die beiden Teams gesucht, die am Finaltag der Amateure (29. Mai) bundesweit Aufmerksamkeit bekommen. Den Turnierbaum der Amateure bezeichnete Jürgen Stebani vom Spielausschuss hingegen schon vor Wochen als „Klotz am Bein“.