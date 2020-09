Bericht: Pokalspiel zwischen Mannheim und Freiburg findet trotz Corona-Fällen statt

Am Samstagnachmittag vermeldete der Drittligist Waldhof Mannheim zwei positive Corona-Tests - und das gut 24 Stunden vor dem für Sonntagabend (18.30 Uhr) angesetzten DFB-Pokalspiel zwischen den Mannheimern und dem SC Freiburg . Doch das Duell wird offenbar nicht abgesagt: Nach Informationen des TV-Senders Sky findet das Spiel wie geplant statt - obwohl auch ein Spieler positiv getestet worden sein soll.

Zuvor hieß es, dass der SV Waldhof neben dem Gesundheitsamt derzeit auch mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) in Abstimmung sei. Via Bild informierte Mannheims Trainer Patrick Glöckner, dass "alle Kontaktlisten überprüft und in Personengruppen 1 und 2 eingeteilt" werden würden. Von dem Ergebnis hänge dann ab, wie viele Spieler überhaupt einsatzbereit wären - und offenbar reicht die Anzahl der Profis nun aus.