Nach Pokal-Coup gegen Arminia Bielefeld: Arsenal-Star Mesut Özil gratuliert Ex-Klub Rot Weiss Essen

Lob aus England: Nach dem 1:0-Sensationserfolg von Rot Weiss Essen über Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld hat Mesut Özil vom FC Arsenal dem Regionalligisten via Twitter gratuliert. „Stark gekämpft. Glückwunsch an meinen Ex-Verein. Grüße aus London“, schrieb Özil in einer Kurznachricht, die am Montagvormittag jedoch schon wieder vom Profil des 2014er Weltmeisters verschwunden war. Özil spielte von 2000 bis 2005 im Nachwuchs des heutigen Regionalligisten RWE, ehe er zum FC Schalke 04 wechselte und dort Profi wurde.