DFB-Pokal: MSV Duisburg gegen Borussia Dortmund live im TV und Online-Stream sehen

Vizemeister Borussia Dortmund startet in die Pflichtspielphase. In der ersten Runde des DFB-Pokals treffen die Schützlinge von Lucien Favre am Montag auf den MSV Duisburg (20.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Bereits im Rahmen der Saisonvorbereitung standen sich die beiden Mannschaften gegenüber. Beim "Cup der Traditionen" hatte sich der BVB souverän mit 5:1 durchgesetzt. Anschließend hatten Erling Haaland und Co. jedoch geschwächelt und gegen Feyenoord Rotterdam (1:3), den SC Paderborn (1:1) sowie den VfL Bochum (1:3) einen Sieg verpasst. Erst im finalen Test gegen Sparta Rotterdam (2:1), bei dem Kapitän Marco Reus auf den Platz zurückkehrte kehrte und direkt traf, kehrte das Team von Lucien Favre in die Erfolgsspur zurück.