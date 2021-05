DFB-Pokal: RB Leipzig gegen den BVB live im TV und Online-Stream sehen

Doch die bisherigen Ligaduelle gingen beide an den BVB. Am 9. Januar siegte der Revierklub mit 3:1 in Leipzig. Fünf Tage vor dem Finale setzte sich die Borussia in Dortmund mit 3:2 durch. Bangen müssen die Westfalen neben der Teilnahme an der Champions League, die man nach den jüngsten Erfolgen als Tabellenvierter aber wieder fest im Visier hat, gegen Leipzig um den Einsatz von Torjäger Erling Haaland. Der zuletzt von einer Oberschenkelblessur ausgebremste Norweger reiste aber zumindest mit nach Berlin. "Wir werden uns zusammensetzen und besprechen, ob es Sinn macht, ihn in den Kader zu nehmen", sagte Trainer Edin Terzic kurz vor dem Abschlusstraining am Mittwochabend im Berliner Olympiastadion.