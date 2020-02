DFB-Pokal kompakt: Frankfurt wirft RB Leipzig dank Silva und Kostic raus - Düsseldorf dreht Spiel

Der Bundesliga-Tabellenzweite RB Leipzig ist nach einer schwachen Leistung im Achtelfinale des DFB-Pokals an Eintracht Frankfurt gescheitert. Die Hessen, Pokal-Sieger von 2018, gewannen die Partie in der heimischen Commerzbank-Arena mit 3:1 (1:0) dank der Tore von André Silva (17., Elfmeter) und Filip Kostic (51., 90.+4). RB-Neuzugang Dani Olmo brachte die Gäste mit seinem Premieren-Treffer in 68. Minute zwar gegen Mitte der zweiten Halbzeit zurück ins Spiel - dennoch genügte die Leistung der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann nicht, um in die nächste Runde einzuziehen. Für die weitgehend harmlosen Leipziger war es vor dem Gipfeltreffen in München am Sonntag (18 Uhr) schon das dritte sieglose Spiel in Folge.