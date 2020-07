DFB-Pokal: RB Leipzig trifft auf den 1. FC Nürnberg

Leipzig. Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss zum Auftakt im DFB-Pokal zum Zweitligisten 1. FC Nürnberg reisen. DFB-Präsident Fritz Keller zog die Sachsen am Sonntagabend bei der Auslosung in Köln gleich im ersten Duell. Die erste DFB-Pokal-Runde wird vom 11. bis 14. September ausgetragen, also am Wochenende vor dem Start der Bundesliga-Saison. Erst unmittelbar vor Weihnachten steigt die zweite Runde.