DFB-Pokal: RB Leipzigs Orban in Wolfsburg früh verletzt raus

Wolfsburg. Bitterer Abend für Willi Orba n! RB Leipzigs Kapitän musste in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den VfL Wolfsburg schon früh vom Feld. Beim Stand von 1:0 für RB verdrehte sich der Abwehrchef ohne Einwirkung des Gegners das Knie und sackte direkt darauf auf den Boden. Nach einer kurzen Behandlungspause hinter dem Tor war klar: Es geht nicht weiter.

JETZT LIVE: RB Leipzig will im Pokal in Wolfsburg endlich wieder überzeugen

Für den 26-Jährigen Verteidiger schickte Trainer Julian Nagelsmann nach 26 Minuten Stefan Ilsanker aufs Feld. Der Routinier war in dieser Saison bisher noch ohne Pflichtspieleinsatz für die Roten Bullen geblieben, gehörte aber in den vergangenen Monaten mehrfach zum Aufgebot der österreichischen Nationalmannschaft. Seinen letzten Einsatz für RB hatte er am letzten Spieltag der vergangenen Saison bei Werder Bremen (1:2).