DFB-Pokal: FC Bayern und BVB live im Free-TV - 2. Runde terminiert

Seit dieser Saison überträgt Sport1 von der ersten Runde bis zum Viertelfinale je ein Spiel im DFB-Pokal live. Da auch die ARD weiterhin am Ball ist, kommen die Fußballfans in der zweiten Runde erneut in den Genuss, sowohl den FC Bayern als auch Borussia Dortmund live im Free-TV zu sehen.