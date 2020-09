Eine Runde weiter: Hannover 96 mit kleinen Problemen gegen die Würzburger Kickers

Felix Magath hat ja schon viel schönen Fußball gesehen und Pokaltriumphe gefeiert. Am Montagabend hatte der Chef des Würzburger Sponsoren-Projekts wenig Freunde hinter seiner roten Super-Felix-Maske. Hannover 96 kam als Bösewicht und Spielverderber, zog ohne Glamour mit 3:2 in die nächste Pokalrunde ein. Hendrik Weydandt, Dominik Kaiser und Timo Hübers erzielten die 96-Treffer, von denen mindestens vier mehr hätten fallen müssen. Der Zweitiga-Aufsteiger Würzburg darf sich in dieser tapferen, aber eher harmlosen Besetzung schon mal auf den Abstiegskampf einstellen. Der letzte Treffer zum 2:3 per Elfer war eher geschenkt gewesen. Das wird dem erfolgsgewohnten Magath alles nicht gefallen haben.

Würzburg läuft witzigerweise mit der Filmmusik der guten alten Actionserie „A-Team“ aufs Feld. Würzburg trat – bei allem Engagement - eher wie eine B-Besetzung für die 2. Liga auf. In derselben Klasse spielt ab kommenden Samstag auch Hannover. Wenn 96 Tempo machte, kam Würzburg nicht mit. Genki Haraguchi schwang sich durch das roboste Kickers-Mittelfeld wie ein roter Blitz im grünen Auswärtstrikot.