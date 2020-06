Schreibt der 1. FC Saarbrücken Geschichte? Das waren die größten Sensationen im DFB-Pokal

"Wunder gibt es immer wieder" besang schon Katja Ebstein in den 70er-Jahren. So auch im Fußall, vornehmlich im DFB-Pokal. Der Pokalwettbewerb ist seit Jahren bekannt für faustdicke Überraschungen, Amateurvereine schossen sich mit Siegen über die großen Bayern, Borussia Dortmund und Co immer wieder ins Rampenlicht.

Ob Elfmeter-Drama, Aufholjagd oder Sahnetag, an dem alles passt. Ob in Runde eins oder im Viertelfinale - der Pokal hat seine eigene Gesetze. Wir blicken zurück auf die größten Sensationen im DFB-Pokal.

Pokalwunder: Die größten Sensationen der DFB-Pokal-Geschichte Der Berliner AK fegt Hoffenheim im Jahr 2012 mit 4:0 vom Platz, Vestenbergsgreuth besiegt 1994 den deutschen Meister FC Bayern um Torwart Oliver Kahn mit 1:0. Der SPORTBUZZER zeigt die größten Sensationen in der Geschichte des DFB-Pokals. ©

Saarbrücken schreibt Fußball-Geschichte - und will mehr Aktuelles Wunderkind im Pokalwettbewerb: Der 1. FC Saarbrücken. Am Dienstag treffen die Saarländer im Pokal-Halbfinale auf Bundesligist Bayer 04 Leverkusen. Schon jetzt haben die Saarbrücker, die in dieser Saison den Aufstieg von der Regionalliga Südwest in die 3. Liga perfekt machten, ein Stück Fußball-Geschichte geschrieben. Als erster Viertligist der deutschen Pokalhistorie steht der FC im Halbfinale - aber das Team von Trainer Lukas Kwasniok will noch mehr. "Jetzt wollen wir Sport-Geschichte schreiben", so der Trainer mit einer Kampfansage. Es wäre bekanntlich nicht der erste Coup seiner Mannschaft.