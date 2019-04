Wenn die Hanseaten in der Partie SC Paderborn gegen Hamburger SV am Dienstag (18.30 Uhr; live im SPORTBUZZER-Ticker) antreten, kommen unweigerlich die Erinnerungen an einen der größten Skandale im deutschen Fußball auf. Es geht um die Affäre, die als ,,Hoyzergate" Fußballgeschichte schrieb.

Am 21. August 2004 schied der HSV in Paderborn, damals noch drittklassig, im DFB-Pokal aus. Ein Platzverweis für Emile Mpenza und zwei Elfmeter für die Paderborner machten die Hamburger stutzig. Paderborn gewann noch mit 4:2. Im Januar 2005 stellt sich heraus, dass das Spiel verschoben war und dass auch der Unparteiische involviert war.,,Ich habe im Laufe des Spiels gedacht: Irgendetwas ist da faul", erinnert sich Hamburgs damaliger Superstar Sergej Barbarez (47) an die zweifelhaften Entscheidungen von Schiedsrichter Robert Hoyzer (Berlin), ,,dieser Skandal war der Tiefpunkt des deutschen Fußballs, man hat sich damals mit der Aufarbeitung sehr schwer getan und war überfordert." Klaus Toppmöller (67), 2004 Trainer des Hamburger SV, sagt bis heute: ,,Der Schiri hat mich meinen Job gekostet."

Inzwischen sind die Vorzeichen andere. Beide Klubs spielen in der 2. Liga und dürften sich in der Benteler-Arena ein Duell auf Augenhöhe liefern. Paderborn kann wieder auf Rechtsverteidiger Mohamed Dräger, Linksverteidiger Jamilu Collins und Außenbahnspieler Bernard Tekpetey zurückgreifen. HSV-Coach Hannes Wolf lieferte eine Überraschung. Er strich Youngster Jan-Fiete Arp aus dem Kader. Außerdem wird Aaron Hunt nach Muskelfaserriss nicht zur Verfügung stehen.

Wolf geht mit der Nicht-Berücksichtigung von Arp hohes Risiko. Verletzt sich Pierre-Michel Lasogga, hat er keinen Stürmer mehr, weil auch Hee-Chan Hwang nach einer Muskelverletzung fehlen wird. Hoher Einsatz also auf Hamburger Seite, denn seit 2009 war die Chance auf ein Halbfinale im DFB-Pokal nie größer.

Wie sehe ich das Spiel SC Paderborn gegen Hamburger SV live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt SC Paderborn gegen Hamburger SV am Dienstag live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Sport 1 und HD. Hansi Küpper ist der Reporter.

Wird die Partie SC Paderborn gegen Hamburger SV live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels SC Paderborn gegen Hamburger SV gibt es am Dienstag im Anschluss an die Live-Übertragung FC Augsburg gegen RB Leipzig in der ARD.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Pokalspiel SC Paderborn gegen Hamburger SV bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Dienstag einen Liveticker zum Spiel SC Paderborn gegen Hamburger SV an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 18.15 Uhr.

