Bericht: Gericht verhindert Austragung von Schalke-Spiel - Türkgücü statt Schweinfurt als Pokal-Gegner?

Die Austragung des für diesen Sonntag (15.30 Uhr) geplanten Erstrundenspiels im DFB-Pokal zwischen Schalke 04 und dem Regionalligisten 1. FC Schweinfurt steht offenbar auf der Kippe. Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München verbreitete am Freitag auf seiner Homepage eine angebliche Entscheidung des Landgerichts München I, der zufolge der Bayerische Fußball-Verband (BFV) die Meldung von Schweinfurt für den DFB-Pokal zurücknehmen und stattdessen Türkgücü für die erste Hauptrunde vorläufig melden müsse. Desweiteren werde der DFB als übergeordnete Instanz dazu verpflichtet, dies zuzulassen.

Türkgücü geht gegen BFV-Entscheidung vor

Die Saison in der Regionalliga Bayern war wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochen worden. Darum war zunächst unklar, wer den BFV in der ersten Pokal-Hauptrunde vertreten darf. Schweinfurt ist derzeit Erster der Regionalliga-Tabelle. Zum Zeitpunkt der Unterbrechung war allerdings Türkgücü Spitzenreiter und wurde daher vom BFV als Aufsteiger zur 3. Liga gemeldet. Daraufhin wurde der Verein aus der Regionalliga gestrichen und war aus Sicht des bayerischen Verbandes für den DFB-Pokal nicht mehr relevant. In der Folge ging Türkgücü gegen das Vorgehen des Verbandes vor.