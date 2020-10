Streit um DFB-Pokalspiel gegen Schalke geht weiter: Türkgücü München prüft Gang vor BGH

Drittligist Türkgücü München will die Niederlage vor dem Schiedsgericht im Streit um die Teilnahme am DFB-Pokal nicht hinnehmen. "Wir prüfen aktuell intensiv unsere Möglichkeiten", sagte Geschäftsführer Max Kothny dem Münchner Merkur und der tz und bekräftigte: "Wenn wir vor dem Bundesgerichtshof Erfolgsaussicht haben, ziehen wir auch vor die höchste Instanz." Das unabhängige Schiedsgericht des Bayerischen Fußball-Verbands hatte am Dienstagabend beschlossen, dass wie ursprünglich vom BFV geplant der 1. FC Schweinfurt im DFB-Pokal gegen Schalke 04 spielen darf. Dem waren mehrere Wochen juristischer Auseinandersetzungen vorausgegangen. Türkgücü glaubt, ein Anrecht auf das Pokal-Highlight zu haben.