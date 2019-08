Vor dem Auftakt im DFB-Pokal: Diese Underdogs könnten die Favoriten ärgern

Die erste Runde im DFB-Pokal steht an - und einige unterklassige Teams schielen wieder auf die Sensation. Denn wie die Vergangenheit zeigt, gelten im Pokal eigene Gesetze: Selbst die größten deutschen Fußball-Giganten mussten nämlich schon Blamagen in der ersten Pokalrunde hinnehmen. Man denke zum Beispiel zurück an den 4. August 1990, an dem sowohl der FC Bayern als auch Borussia Dortmund in der ersten Runde von unterklassigen Teams besiegt wurden.

Uerdingen und Cottbus wollen die großen Favoriten ärgern

In diesem Jahr können Drittligist KFC Uerdingen und Viertligist Energie Cottbus auf den ganz großen Wurf hoffen: Weltmeister Kevin Großkreutz trifft mit dem KFC Uerdingen zum Auftakt der neuen Pokalsaison am Freitag auf Ex-Klub und Supercup-Sieger Borussia Dortmund. Cottbus und Trainer Pele Wollitz können sich am Montag auf Titelverteidiger FC Bayern freuen. Auch für den FC Villingen steht im DFB-Pokal gleich das Spiel des Jahres an: Der Klub aus der Oberliga Baden-Württemberg trifft auf Fortuna Düsseldorf und zieht dafür extra ins Freiburger Schwarzwaldstadion um. Am meisten Brisanz hätte der Sieg eines Underdogs allerdings wohl in der Pfalz: Drittligist Kaiserslautern empfängt Bundesligist Mainz - zum ersten Pfälzer Derby seit 2012.

Die Rolle des größten Außenseiters der ersten Runde gehört in diesem Jahr wohl dem FSV Salmrohr aus der sechstklassigen (!) Rheinlandliga. Das Team aus dem 2.300-Seelen-Dorf Salmtal in Rheinland-Pfalz qualifizierte sich als Sieger des Rheinlandpokals und hofft jetzt, am Sonntag Zweitligist Holstein Kiel ärgern zu können. Und für die Kieler lief es in der neuen Zweitliga-Saison mit nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen bisher nicht sonderlich gut.

Dassendorf will Dynamo-Fehlstart perfekt machen

Auch Dynamo Dresden steht nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Zweitliga-Spielen gegen den Hamburger Oberligisten TuS Dassendorf gehörig unter Druck, um den totalen Fehlstart zu vermeiden. Weil das Stadion der Dassendorfer nicht den Sicherheitsanforderungen genügt, findet das Spiel übrigens in der Dresdner Nachbarstadt Zwickau statt. Für den Dassendorfer Sportchef Jan Schönteich allerdings kein Nachteil, wie er gegenüber dpa verriet: "Wir waren in der vergangenen Saison auswärts erfolgreicher als zu Hause." Und: Schon letzte Saison stolperte Dynamo in der ersten Pokalrunde gegen Regionalligist SV Rödinghausen.

#GABFAF: Viktoria Berlin spendet für jedes Pokal-Tor

Auch die Spieler des FC Viktoria 1889 Berlin hoffen in der ersten Pokalrunde auf eine Sensation. Der Regionalligist muss gegen Zweitligist Arminia Bielefeld ran - und widmet sich dabei einem guten Zweck: Im Rahmen der Amateurfußball-Initiative #GABFAF haben die Spieler von Viktoria beschlossen, für jedes erzielte Tor 1.000 Euro aus der Mannschaftskasse an #GABFAF zu spenden. "Mit den Fans im Rücken ist die Sensation zu schaffen und ich hoffe, dass möglichst viele Berliner Fußballfans live am 10. August dabei sind. Jedes Tor zählt nun umso mehr", schwört Viktoria-Trainer Benedetto Muzzicato sein Team und die Fans ein.

