Viertligist Rot-Weiss Essen will gegen Kiel ins Halbfinale: Das waren die größten Sensationen im DFB-Pokal

Als der 1. FC Saarbrücken im Vorjahr als erster Viertligist im Halbfinale deutsche Pokal-Geschichte schrieb, dachten viele, dass es so etwas über viele Jahre nicht mehr geben wird. Nun schickt sich Rot-Weiss Essen an, dies direkt im Jahr darauf zu wiederholen. Und das Kuriose: In Essen hatte man dies vom ersten Tag an im Hinterkopf. „Ich habe tatsächlich schon vor dem ersten Pokalspiel gegen Bielefeld zur Mannschaft gesagt: Saarbrücken ist ein ideales Beispiel, wie es gehen kann“, gesteht Trainer Christian Neidhart vor dem Viertelfinale seines Klubs gegen Zweitligist Holstein Kiel am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky). Anzeige

Im Gegensatz zu seiner Aussage nach dem Achtelfinale gegen Leverkusen, dass er schon das Zimmer in Berlin für Mai gebucht habe, sei das „schon ernst gemeint. Wenn man so eine Vorlage bekommt, kann man versuchen, sie zu nutzen". Bisher hat RWE sämtliche Vorlagen der ursprünglich favorisierten Gegner herausragend genutzt: von dem 1:0 zum Auftakt gegen Bundesligist Arminia Bielefeld über das 3:2 gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf bis hin zum erwähnten 2:1-Erfolg über Bayer Leverkusen - ein Spiel, das der Viertligist trotz des 0:1-Gegentores durch Leon Bailey in der Verlängerung eindrucksvoll drehen konnte. Diese überraschende Wende reihte sich nahtlos in die Liste der Pokal-Sensationen ein, die der SPORTBUZZER in der folgenden Bildergalerie zusammengestellt hat.

In Sachen "Pokal-Sensationen" nehmen sich Essen und Kiel nicht viel

Sensationen der Kleinen gegen die Großen sind in diesem Wettbewerb natürlich das Salz in der Suppe. Allerdings stehen die Essener in Sachen "Pokalwunder" in dieser Saison nicht alleine da. Ausgerechnet deren Viertelfinal-Gegner Kiel zeichnete ebenfalls für eine große Überraschung verantwortlich. Die "Störche" schossen den Rekordpokalsieger FC Bayern in der zweiten Runde aus dem Wettbewerb.

Nach dem späten Ausgleich zum 2:2 in der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte das Team von Trainer Ole Werner im Elfmeterschießen für ein weiteres Highlight. Während die Hausherren alle sechs Strafstöße sicher verwandelten, scheiterte Münchens Marc Roca aus elf Metern. Die Sensation war perfekt! Im Viertelfinale wird sich nun einer der beiden Klubs, die bis dato für den größten Unterhaltungswert gesorgt hatten, verabschieden müssen.



Vorbild Saarbrücken: Der Mix aus Pokal-Traum und Aufstieg