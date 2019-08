DFB-Pokal: So weit kam Hannover 96 in den vergangenen zehn Jahren

Hannover 96 und der DFB-Pokal - da kommen glatt Erinnerungen an das Jahr 1992 hoch, als dem damaligen und heutigen Zweitligisten der ganz große Coup gegen Borussia Mönchengladbach gelang. Schön war's, aber eben schon fast 30 Jahre her. Zweimal sollte Hannover nach dem Pokalsieg noch bis ins Viertelfinale vorstoßen, doch 2004/05 war der spätere Finalist FC Schalke (1:3) eine Nummer zu groß für Hannover. Zwei Jahre später, in der Saison 2006/07, scheiterte 96 gegen den späteren Pokalsieger 1. FC Nürnberg erst im Elfmeterschießen (2:4 n.E.).

In den letzten zehn Jahren sah es für Hannover 96 im höchsten deutschen Pokalwettbewerb aber eher mau aus, nur zweimal erreichten die Roten noch das Achtelfinale. Gegen Borussia Dortmund (2012/13) setzte es damals eine herbe Reibe, gegen Eintracht Frankfurt (2016/17) kostete ein Fehlschuss aus elf Metern in der Schlussphase der regulären Spielzeit ein mögliches Viertelfinale. So richtig bittere DFB-Pokalmomente verbinden 96-Fans aber wohl eher mit Vereinsnamen wie Eintracht Trier und dem SV Elversberg.

