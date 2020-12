DFB-Pokal mit den Regionalligisten SSV Ulm, SV Elversberg und RW Essen: Die Amateurklubs im Kurz-Porträt

32 Teams, vier davon aus der Regionalliga: Welche Überraschungen hält der DFB-Pokal als nächstes bereit? Mit dem SSV Ulm, SV Elversberg und RW Essen stehen noch drei Viertligisten im Teilnehmerfeld des Wettbewerbs. Die erste Chance auf das Weiterkommen bietet sich Ulm im Duell mit Krisenklub FC Schalke 04 am Dienstagabend (18.30 Uhr, Sky). Im Anschluss (20.45 Uhr, Sky) fordert Elversberg den Champions-League-Achtelfinalisten Borussia Mönchengladbach heraus. Und am Mittwoch bekommt es im Westduell Rot-Weiss Essen mit Zweitligist Fortuna Düsseldorf zu tun (18.30 Uhr, Sky). #GABFAF blickt auf die drei Regionalliga-Klubs.

SSV Ulm

Wie in den vergangenen Jahren startete der SSV Ulm als Pokalsieger Württemberg in den Wettbewerb. Und 2018/2019 sorgte der Klub für eine große Überraschung. In Runde eins warf Ulm den damaligen Titelverteidiger Eintracht Frankfurt in Runde eins raus. Doch danach war gegen den Fortuna Düsseldorf (1:5) aber das eigene Aus besiegelt. In dieser Spielzeit hofft der Regionalligist auf den Einzug in das Achtelfinale. Die Partie gegen Schalke 04 hätte eigentlich im Donaustadion ausgetragen werden sollen. Doch aufgrund der Coronavirus-Pandemie und die zu dieser Jahreszeit unvorhersehbaren Platzverhältnisse findet das Duell am Dienstagabend ab 18.30 Uhr in Gelsenkirchen statt.

Ulm erlebte im November noch eine komplette Pflichtspielpause - erst am 12. Februar ging die Saison in der Regionalliga weiter. in den drei Partien nach der Unterbrechung gab es zwei Siege und eine Niederlage. Nach dem Erstrundensieg gegen Zweitligist Erzgebirge Aue (2:0) hofft der SSV auf die nächste Überraschung. "Völlig unabhängig von der aktuellen Form liegt es in der Natur der Sache, dass ein Regionalligist bei einem Bundesligisten immer krasser Außenseiter ist. Aber natürlich rechnen wir uns insgeheim etwas aus. Doch dafür benötigen wir auf Schalke einen Sahnetag. Vieles muss zusammenkommen", sagte Spatzen-Coach Holger Bachthaler im Interview mit der Stuttgarter Zeitung.

Die größten Erfolge der Vereinsgeschichte liegen schon 20 Jahre zurück. 1997/98 führte Ralf Rangnick das Team zum Titel in der Regionalliga Süd und schaffte über die 2. Liga anschließend den direkten Durchmarsch in die Bundesliga. Doch dann folgte nach nur einer Spielzeit der tiefe Fall: Klassenerhalt im Oberhaus verpasst, danach direkt aus der 2. Liga weitergereicht nach unten. Doch Ulm erhielt keine Lizenz, 2001 folgte der Absturz in die Verbandsliga. Seit 2008 kickt der Traditionsklub wieder in der Regionalliga.