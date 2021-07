Besonderheit: Zudem wird sich eine neutrale Kugel im Lostopf befinden. Dabei handelt es sich um den Starter des Berliner Fußball-Verbandes, der eigentlich den Viertligisten BFC Dynamo als Landespokalsieger gemeldet hatte. Allerdings hat ein anderer - namentlich nicht genannter - Berliner Klub am 1. Juli Revision beim DFB-Bundesgericht gegen diese Benennung eingelegt.

Insgesamt 64 Mannschaften wird der frühere Bundesliga -Profi und heutige ARD-Experte Thomas Broich am Sonntagabend (18.30 Uhr) aus der Lostrommel fischen und auch 32 Erstrunden-Partien verteilen. Ausgetragen wird der Auftakt des Wettbewerbs vom 6. bis zum 9. August. Besonders die unterklassigen Mannschaften werden die Auslosung mit Spannung erwarten: Schließlich winken bei einem Duell mit dem FC Bayern , Borussia Dortmund oder einem anderen Top-Klub stattliche Einnahmen und ein wohl einmaliges Erlebnis. Die Erstrunden-Teilnehmer im Überblick:

Wie ist die Verteilung des Heimrechts geregelt?

Vor der Corona-Pandemie stellte sich diese Frage eigentlich nie. Wurde ein Team unterhalb der 2. Liga einer der 36 deutschen Top-Mannschaften zugelost, spielte der unterklassige Verein immer zu Hause. In der vergangenen Saison war dann auch dies anders. Wegen der Corona-Auflagen verzichteten viele Klubs auf ihr Heimrecht und gaben es an die Profi-Vereine ab. Ein Szenario, das sich bei der diesjährigen Pokal-Auflage kaum flächendeckend wiederholen dürfte. Die Auflagen wurden in gewissen Bereichen gelockert, auch die Rückkehr von Zuschauern steht bevor. Heißt: Der alte Modus ist zurück.