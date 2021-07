DFB terminiert erste Pokal-Runde: FC Bayern und Borussia Mönchengladbach live im Free-TV

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Partien der ersten Pokal-Runde vom 6. bis zum 9. August genau terminiert. Auch die beiden Spiele, die live im Free-TV übertragen werden, stehen fest. So zeigt Sport1 am Freitag (6. August) um 20.45 Uhr die Begegnung zwischen dem Oberligisten Bremer SV und dem dem deutschen Rekordmeister FC Bayern aus dem Weserstadion. Am Montag (9. August) ist dann das Traditionsduell zwischen Drittligist 1. FC Kaiserslautern und dem Bundesliga-Klub Borussia Mönchengladbach im Fritz-Walter-Stadion in der ARD zu sehen. Beide Spiele werden auch vom Pay-TV-Sender Sky, der alle Partien des Wettbewerbs überträgt, gezeigt.

