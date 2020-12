Neue Pokal-Termine für Bayern und Leverkusen: Gladbach-Boss Eberl "überrascht" von Spielverlegungen

Ex-Moderator Wontorra will in Aufsichtsrat von Werder Bremen - und kritisiert Klub-Bosse: "Fehlt an Kompetenz"

Leverkusen hatte in Person von Sport-Geschäftsführer Rudi Völler die Teilnahme am Europa-League-Finalturnier als Begründung für die Verlegung angeführt. Mit dem Urteil habe der DFB "unserer Vorstellung des Fair-Play-Gedankens und der Gleichbehandlung beider in den Europapokal-Wettbewerben stark geforderten Klubs entsprochen", erklärte Völler am Donnerstag. Entscheidend sei dabei vor allem, dass Bayern und Bayer unmittelbar vor den eigentlich angesetzten Pokal-Terminen in der Bundesliga aufeinandertreffen.

Eberl: Spielverlegungen "für uns kein Thema"

Sein Klub habe ähnliche Überlegungen verworfen, betonte nun Gladbach-Boss Eberl: "Für uns ist das kein Thema. Wir spielen das Spiel in Elversberg am 22. Dezember, auch wenn wir nach dem letzten Bundesligaspiel gern Pause gegeben hätten. Von der Logik wäre es sinnvoll gewesen, aber für mich sind Spielansetzungen so, dass sie gespielt werden müssen."