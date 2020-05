Exklusiv: DFB-Plan zu Pokal-Terminen steht - Halbfinale und Endspiel im Juni

Der Deutsche Fußball-Bund hat sich intern auf die weiteren Termine des DFB-Pokals festgelegt. Wie der SPORTBUZZER erfuhr, sollen die Halbfinal-Paarungen am 16. und 17. Juni stattfinden. Das Finale im Berliner Olympiastadion würde dann am 27. Juni ausgetragen werden. Voraussetzung für diese Pläne: Die derzeit ebenfalls wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Bundesliga-Saison müsste am 20./21. Juni abgeschlossen sein. In der Vorschlussrunde des Pokals stehen sich Titelverteidiger FC Bayern und Eintracht Frankfurt sowie Viertligist 1. FC Saarbrücken und Bayer Leverkusen gegenüber.

Am Mittwoch wird mit einer Entscheidung über die mögliche Fortsetzung der Bundesliga-Saison gerechnet. Dann treffen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten zu einer neuerlichen Videokonferenz zusammen, um über das Vorgehen in zahlreichen gesellschaftspolitischen Fragen zu beraten. Merkel kündigte zuletzt bereits "sehr klare Entscheidungen" für den Sport an.

