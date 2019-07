Mehr Geld für Bundesliga-Klubs im DFB-Pokal: Verband erlaubt Eigenvermarktung von Trikotärmeln

Geldregen für die Bundesliga-Klubs im DFB-Pokal : Der Deutsche Fußball-Bund erlaubt den Vereinen in der kommenden Saison, die Werbefläche auf den Trikotärmeln selbst zu vermarkten. Bislang hatte dort einheitlich der Automobilhersteller Volkswagen geworben - bei Erstligisten ebenso wie bei den Amateurmannschaften. „Es ist korrekt, dass die am DFB-Pokal teilnehmenden Fußballklubs den Ärmelsponsor für die Saison 2019/20 selbst vermarkten dürfen“, bestätigte ein Verbandssprecher dem Sportbusiness-Fachmagazin Sponsors.

Regelung gilt zunächst für ein Jahr

Wie das Branchenmagazin berichtet, ist diese Regelung zunächst auf ein Jahr befristet. Die Top-Klubs wird das freuen, denn aufgrund ihrer Strahlkraft können sie deutlich mehr Einnahmen durch die Eigenvermarktung der Trikotärmel-Fläche generieren, als sie anteilig durch den DFB-Vertrag mit VW erhalten würden. In den vergangenen sieben Jahren zierte das Volkswagen-Logo die rechten Ärmel aller am Pokalwettbewerb teilnehmenden Klubs.

Als erster Verein hat der FC Schalke 04 von dem neuen Recht Gebrauch gemacht. In einer Mitteilung auf der Homepage teilten die "Königsblauen" mit, dass der langjährige Partner Harfid in der kommenden Spielzeit im Pokal auf dem Trikotärmel werben wird. Wie viel das Unternehmen aus der Baubranche für diese Werbefläche an S04 zahlt, ist jedoch nicht bekannt.